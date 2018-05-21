Воронежцев удивил чудом едущий автомобиль без колеса

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях обнародовали видео, на котором видно, как автомобиль без одного колеса непостижимым образом продолжает ехать по одной из дорог города. Автором видео является местный житель Саша Иволин.

Определить модель и марку фактически не представляется возможным, так как автомобиль обклеен множеством разных наклеек, и вообще не выглядит как новый. На крыше авто расположилось, судя по всему, именно то оторванное заднее колесо. Из-под машины вылетают искры, но она продолжает двигаться. Ролик назвали «Ранен, но не убит».

В Воронеже местные автолюбители в последнее время часто лишаются колес прямо на дороге. Недавно в центральной части города засняли необычную дорожную аварию. На Кольцовской улице блондинка на BMW непонятно как потеряла колесо. На фото заметно, что премиальный внедорожник стоит на трех колесах.