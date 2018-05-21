Кроссовер Geely Emgrand X7 готовится к выходу на рынок РФ

Сегодня, 12:03

Кроссовер Geely Emgrand X7 в обновленной версии появится на рынке России. Кроме того, в РФ в ближайшее время приедут еще несколько моделей китайской марки. Данная информация озвучена российским офисом Geely, который пообещал в скором будущем рассекретить сроки появления новинок в стране.

Обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 уже продается на внутреннем рынке. Китайцам автомобиль предлагается с мотором объемом 1,8 л отдачей 133 л.с. Агрегат комплектуется 5-МКПП. Кроме того, для машины предусмотрен новый 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом. Его производительность также составляет 133 л.с.

«Дореформенный» кроссовер Geely Emgrand X7 продается в России. Силовая линейка автомобиля представлена в РФ атмосферными моторами объемом 1,8, 2.0 и 2,4 л, работающими на бензине. Первые два агрегата сочетаются с 5-МКПП, а третий двигатель комплектуется 6-АКПП. В базовом исполнении машина предлагается в РФ за 799 000 рублей.