Производство легковых авто в России с начала года выросло на 20,4%

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Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" опубликовало отчет, согласно которому, за период с января по апрель текущего года российские автопроизводители выпустили 510 000 машин, что показало увеличение объемов производства на 20,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В одном только марте с российских конвейеров сошло 140 000 машин, данный результат на 21,6% превысил показатель прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что на заводе "Лада Ижевск" стартовало производство седанов LADA Vesta Cross, в то же время завод Nissan начал производство Nissan X-Trail в тестовом режиме. Кроме того, Volkswagen запустили на конвейер модель Jetta нового поколения, а Mitsubishi увеличил объемы производимых кроссоверов, организовав вторую смену. Стоит также отметить, что "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ" приостанавливали работу конвейеров в связи со сбоями в поставках.

Что касается грузовых автомобилей, то прирост за эти месяцы составил 5%, объемы производства увеличились до 45,1 тысячи автомобилей.