В Сети показан флагманский внедорожник KIA Telluride

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Южнокорейские машиностроители продолжают разработку нового флагманского внедорожнка KIA Telluride. Накануне в сети появились изображения автомобиля.

В сети показали рендер внедорожника KIA Telluride в красном кузове. Пока не ясно, является ли данное изображение официальным. Судя по визуализации, на ней представлена товарная версия автомобиля, которая во многом схожа с концептуальным вариантом модели.

Ожидается, что флагманский KIA Telluride выйдет на рынок в ближайшие пару лет. При этом корейцы считают, что у автомобиля есть шансы стать бестселлером в своем сегменте. Машина должна получить семиместный салон. Внедорожник станет конкурентом моделей Volkswagen Atlas, Honda Pilot и Ford Explorer и других подобных автомобилей.

Разработчики пока не рассекречивают внедорожник KIA Telluride. При этом, ходят слухи, что автомобиль получит полностью цифровую панель приборов с продвинутой информационно-развлекательной установкой с большим тачскрином. Модель могут оснастить 3,3-литровым агрегатом V6 производительностью 365 л.с. Он будет сочетаться с 8-АКПП.