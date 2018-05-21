Тюнеры превратили внедорожник Hummer H1 в 500-сильного "монстра"

Сегодня, 13:00

Мастера тюнинга из Mil-Spec добрались до легендарного Hummer H1. Американский полноразмерный внедорожник был существенно переработан. Таким образом ателье надеется повысить интерес общественности к транспортному средству.

Внедорожник Hummer H1 встал на конвейер в 1992 году, а покинул его в 2006 году. Когда внедорожник только разрабатывался, он рассматривался как служебная машина повышенной проходимости для военных. Позже автомобиль получил гражданскую версию, а также ее последователей в виде моделей H2 и H3.

Стараниями мастеров тюнинг-ателье Mil-Spec внедорожник получил иную отделку салона натуральной коже, а также алюминиевые элементы интерьера. В моторном отсеке Hummer H1 расположился модернизированный агрегат V8 объемом 6,6 л производительностью 500 л.с. Кроме того, для автомобиля предусмотрена особая подвеска, разработанная специально для этого внедорожника.

Модернизированный Hummer H1 будет предлагаться в пяти версиях, в том числе, в двухдверном исполнении. Стоимость новинок не озвучивается.