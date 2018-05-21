Россияне начали покупать малолиражки

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Эксперты аналитического портала «АВТОСТАТ» распространили в сети информацию, согласно которой российские продажи малолитражных автомобилей за первый квартал нынешнего года достигли отметки в 1793 экземпляра. Этот показатель на 43,7% выше результатов годичной давности.

Хитом продаж малолитражных авто в РФ выступил бюджетный хэтчбэк Ravon R2, который разошелся тиражом в 1 034 единицы, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время продажи автомобиля занимают больше половины рынка в данном классе. На второй позиции разместился KIA Picanto, проданный в количестве 609 штук (+23%). ТОП-3 замыкает Smart Fortwo (110 ед., +45%).

Четвертое место досталось Smart ForFour (37 шт., +24,5%). Остальные автомобили данного сегмента в РФ реализовали по три единицы.

Недавно эксперты разработали рейтинг самых дешевых иностранных автомобилей в России. Первенство в рейтинге завоевал узбекский хэтчбэк Ravon R2, за который придется выложить 439 000 рублей.