Обновленный внедорожник JAC S7 уже появился у дилеров

Сегодня, 09:40

Внедорожник JAC S7 дебютировал еще весной прошедшего года. Сегодня китайская автомобильная компания JAC Motors привезла партию кроссоверов в дилерские центры.

Стоит отметить, что кроссовер получил инновационную систему безопасности Safety Plus. Разработка включает в себя круиз-контроль и систему, предотвращающую лобовые столкновения. Линейка моторов будет состоять из турбодвигателей. Первый мотор объемом 1,5 литра способен генерировать 174 лошадиные силы, а второй 2,0-литровый турбодвигатель генерирует 190 л.с.

В качестве трансмиссии предусмотрена 6-скоростная механическая КПП или 6-ступенчатая роботизированная коробка передач. В оснащение модели также входит панорамная крыша с люком, колесные диски диаметром 19 дюймов, климат-контроль на две зоны, а также разнообразные системы безопасности и помощи водителю. В базовом исполнении модель обойдется покупателям в 109 800 юаней (1 071 285 рублей).