Новый минивэн Hyundai H-1 превратили в лимузин

Сегодня, 09:21

На просторах интернета появилась информация о новой версии минивэна Hyundai Grand Starex. В России такая модель известна под названием Hyundai H-1.

Обновленный минивэн Hyundai Grand Starex представили в Корее в конце 2017 года. Автомобиль обзавелся пересмотренными бамперами, иной радиаторной решеткой, переработанными фарами и другими задними осветителями. Недавно Hyundai выпустила кемпер, в основу которого лег обновленный Grand Starex, но скоро корейские дилеры получат еще топовую версию минивэна, позиционируемую как лимузин.

Grand Starex Limousine получил высокий верх, хромированную решетку и пороги, а также бампере, окрашенные в цвет кузова. Автомобиль будет доступен с салоном, рассчитанным на 6 и 9 мест. Помимо того, в салоне 6-местного варианта исполнения появилась перегородка, из которой выходит 21,5-дюймовый дисплей. Пассажиры второго ряда могут использовать 8-дюймовый тачскрин для управления телевизором и рядом опций авто. Еще минивэн обустроен аудиосистемой Krell с 11-ю колонками.

Технические параметры Grand Starex Limousine пока засекречены. Под капотом стандартной версии минивэна разместился 2,5-литровый дизельный агрегат с отдачей 140 и 176 «лошадок». Кроме него предусмотрен газовый мотор объемом 2,4 литра с производительностью в 159 л.с. Они работают в тандеме с 5-скоростной АКПП и 6-диапазонной МКПП. Стоимость лимузина станет известна в июне текущего года, тогда же машина выйдет на корейский рынок.