BMW Z4 получит 385-сильный мотор

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BMW тестирует Z4 следующего поколения на Нюрбургринге, однако учитывая состояние тестового автомобиля, можно предположить, что серийная модель появится не скоро. Тестеры на данный момент проводят испытания производительности.

Появилось новое шпионское видео, которое показывает пару автомобилей, проходящих тесты в «Зеленом аду». По предварительной информации, BMW оценивает особый вариант Z4 M40i. В последних отчетах указывается, что он генерирует около 335 л.с. в базовой спецификации и до 385 л.с. при более жесткой настройке. Независимо от варианта, Z4 M40i станет топовой версией в ​​линейке родстера.

Менее производительные BMW Z4, такие как модель s20i, оснащены 180-сильными моторами. Также имеется 2,0-литровый двигатель, генерирующий 250 л.с.

BMW Z4, как ожидается, будет производиться на той же производственной площадке, где выпускается Toyota Supra, в Граце, Австрия на заводе Magna Steyr. Производство модели стартует сразу после дебюта, который назначен на вторую половину 2018 года.