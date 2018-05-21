Эксперты рассказали, как «умельцы» портят автомобили при ремонте своими руками

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Очень часто автовладельцы предпочитают самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, сомневаясь в качестве ремонта на СТО, либо же экономя средства. Специалисты отмечают, что это порой очень негативно влияет на состояние машины.

Самой распространенной ошибкой, по мнению экспертов, является установка хотя и правильной детали, однако без учета особенности машины. Автопроизводители, прежде чем установить какой-то элемент, проводят уйму тестов, проверяя совместимость, а неосторожная установка вручную может сбить технологический баланс. В основном, от этого больше всего страдает подвеска, хотя рычаги порой одинаковые, но вес машин разных классов значительно отличается и потому необходима деталь, заточенная именно под определенный тип кузова.

Еще одной ошибкой является желание сэкономить. Ради мнимой экономии водители зачастую покупают некачественные детали, которые вскоре ломаются и требуют замены, поэтому специалисты советуют сразу покупать качественную лицензированную деталь от автопроизводителя.