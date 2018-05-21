Эксперты рассказали, можно ли ездить с трещиной на лобовом стекле автомобиля

Сегодня, 07:23

В правилах дорожного движения указано, что запрещена езда без стекол, предусмотренных конструкцией автомобиля. Но ряд автомобилистов интересуется, можно ли ездить на машине с треснутым ветровым стеклом, если нет возможности его заменить, а выяснением данного вопроса занимались эксперты.

При каждом очередном ТО техниками на автосервисе при проверке автомобиля обязательно соблюдаются все пункты действующих ГОСТов и правил. Одним из них выступает отсутствие трещин на лобовом стекле с водительской стороны. В соответствии с законодательством, с таким ветровым стеклом ездить запрещено. В случае, если треснувшее стекло не заменят, то машина может не пройти ТО и не получит страховое свидетельство ОСАГО.

Также стоит отметить, что в ПДД имеется перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещается ездить по дорогам. В этот список не входят трещины на лобовом стекле, потому сотрудники ГИБДД могут лишь обратиться к водителю с рекомендацией о замене лобового стекла.