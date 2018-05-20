Tesla вместо "ГАЗели": По дорогам Крыма ездит электрокар с прицепом

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В Крыму был замечен американский электромобиль Tesla, владелец которого прикрепил к машине прицеп. Опубликованный в сети снимок автомобиля вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей.

Увидеть на крымских дорогах электрокар марки Tesla – уже достаточно необычное явление, а Tesla с прицепом буквально «взорвала» интернет. Многим стало интересно, что автовладелец перевозит в своём прицепе: картошку или запасные аккумуляторы. Один из комментаторов отметил, что основатель компании Илон Маск пережил бы инфаркт, если бы увидел такое.

«Просто человек занимается грузоперевозками. Газель продал, купил Теслу с прицепом. Бензин дорожает же», – поделился своей шуточной версией другой пользователь.

Любопытно, что эту же Tesla замечали и в Ульяновске, причём, по словам местных жителей, машина зарегистрирована в Димитровграде, Ульяновская область. Это подтверждают и госномера автомобиля с кодом «73».