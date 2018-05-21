Тюнер Wheelsandmore прибавил мощности Bentley Continental 24‍

Сегодня, 06:00

Немецкие мастера из Wheelsandmore решили модернизировать купе Bentley Continental 24, выпущенное лимитированным тиражом в 24 единицы. Модель получила новые колёса и форсированный двигатель.

Марка Bentley выпустила спорткар Continental 24 в прошлом году. Автомобиль посвящен гонке «24 часа Нюрбургринга» и продавался только на европейском авторынке. Многие эксперты и автолюбители считают эту модель превосходной, однако тюнеры решили сделать её ещё лучше.

Wheelsandmore является известным производителем выхлопных систем и дисков. В связи с этим компания оснастила Bentley Continental 24 новыми 21-дюймовыми колёсными дисками собственного производства – 6Sporz². С ними сочетаются шины от Pirelli. При этом по желанию клиента автомобиль могут укомплектовать 22-дюймовыми «катками».

Специалисты обновили ПО и оборудовали авто высокоэффективной выпускной системой с клапаном. Мотор купе вместо 700 стал развивать 755 лошадиных сил. Помимо этого, тюнинговый Bentley Continental 24 получил пневматическую подвеску, которая позволяет управлять высотой машины при помощи кнопки.