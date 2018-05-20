Водители нарушают ПДД ради селфи на Крымском мосту

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Только за последние сутки по недавно открытому Крымскому мосту проехали порядка 20 000 транспортных средств. Сотрудники ГИБДД рассказали, что многие водители нарушают правила и останавливаются ради красивого фото.

С каждым днём число автомобилей, проезжающих по Крымскому мосту, увеличивается. При этом трафик в сторону полуострова существенно выше, чем в обратном направлении. В дорожной полиции сообщают, что некоторые водители несмотря на то, что остановка на трассе запрещена, игнорируют ПДД и останавливаются под аркой. Дело в том, что автомобилистам, которые впервые видят конструкцию моста, хочется сделать фотографию для соцсетей.

Сотрудники Госавтоинспекции предупредили, что автомобилистов, создающих помеху другим участникам дорожного движения, будут привлекать к административной ответственности. Отмечается, что с момента запуска движения по Крымскому мосту Керченский пролив пересекли уже свыше 66 500 машин.