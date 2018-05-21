Назван ТОП-5 внедорожников, воплощающих мощь

Сегодня, 07:00

В настоящее время у внедорожников появляется всё больше ценителей по всему миру. Эксперты решили вспомнить о пяти самых впечатляющих представителей данного сегмента.

Первое место занимает реплика Dodge Power Wagon, габариты которой в четыре раза больше, чем у серийного автомобиля. Машина была построена по индивидуальному заказу и существует в единственном экземпляре.

Модель Toyota Mega Cruiser примечательна уже тем, что стала самым большим внедорожником в линейке бренда. Под капотом внедорожника размещался 4,1-литровый дизельный турбомотор, при этом машина расходовала сравнительно немного топлива.

Третье место заполучил роскошный автомобиль с оригинальным дизайном и 500-сильным двигателем – Spyker D12 Peking to Paris. На первый взгляд такой машине нечего делать на бездорожье, однако многие модели могли бы позавидовать её проходимости.

Российский Комбат Т98 стал одним из быстрейших бронеавтомобилей повышенной проходимости в мире. В максимальной комплектации такой «богатырь» может обойтись более чем в 1 000 000 долларов.

Замкнул рейтинг Hummer H1, который можно было купить с линейкой дизельных и бензиновых моторов V8. В своё время популяризации модели поспособствовал Арнольд Шварценеггер, но и сегодня многие обрадовались бы возвращению легендарного внедорожника.