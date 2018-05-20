На «Бизон-Трек-Шоу-2018» произошла серьезная авария

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«Бизон-Трек-Шоу-2018» представляет собой гонки тракторов, единственную в своем роде в России. Она проводится под Ростовом-на-Дону. Соревнования «пропитаны» экстримом и адреналином, и потому в них нередки аварии. Одну из них накануне сняли на видео.

«Бизон-Трек-Шоу» является ежегодным мероприятием, которое привлекает зрителя зрелищными и захватывающими заездами тракторов. На соревнования приезжают посмотреть не только ростовчане, но и жители всей России. В среднем, зрителями мероприятия каждый год становится 30 000 человек. Гонки становятся своего рода напоминанием о том, что Ростовская область остается крупнейшим агропромышленным регионом России.

Впервые «Бизон-Трек-Шоу» прошло в 2002 году. Как правило, участниками заездов становятся примерно 30 трактористов в возрасте от 16 до 65 лет. В 2018 году на самых разнообразных треках свое мастерство покажут не только ростовские пилоты, но и гонщики из Крыма, Московской области, а также Краснодарского и Ставропольского краёв.

Формат гонок тракторов достаточно агрессивен, что ежегодно становится причиной аварий на треках. Накануне в Сети появилось видео с «Бизон-Трек-Шоу-2018», в котором два трактора за пару секунд после старта сталкиваются «боками», после чего один из них переворачивается, а второй наезжает на него. Невзирая на устрашающую «картину», оба пилота отделались легкими травмами.