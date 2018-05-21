Volkswagen представил сразу пять необычных автомобилей

Сегодня, 04:00

Компания Volkswagen представила сразу пять шоу-каров, разработанных на базе товарных моделей. Презентация проходила в рамках выставки SOWO в штате Джорджия на острове Хатчинсон.

Кузов первого концепта, получившего название Volkswagen Golf R Abstract, скрывает особый камуфляж. Хэтчбек оснастили эксклюзивными колёсами, боковыми юбками, четырьмя патрубками выпускной системы, а также занизили на 2,5 см.

Следующий концепт разработали на базе Volkswagen Jetta R-Line 2019. Новинку назвали SoCal, она примечательна глянцевой черной крышей, желтым окрасом зеркал и белыми колёсными дисками с желтыми вставками. Помимо этого, на автомобиль установили систему ST XTA от KW, которая позволяет уменьшать клиренс на 7,62 см.

Кроссовер Volkswagen Tiguan R-Line Aero тоже получил пневмосистему, за счёт которой дорожный просвет можно сократить на 12,2 см. Внешне авто можно узнать по уникальной камуфляжной плёнке и 20-дюймовым чёрным дискам.

Volkswagen Arteon R-Line Highlight обзавёлся 20-дюймовыми колёсами и подвеской Ultra Low Coil Overs. Кузов лифтбека покрывает желтая флуоресцентная плёнка.

Пятым прототипом стал Volkswagen Atlas Tanner Foust SEMA, который оснастили большими колёсами, экспедиционной решёткой на крыше, расширенными крыльями и дополнительными осветителями.