Фестиваль лимузинов проходит в Барнауле

Сегодня, 16:13

Жители Барнаула сегодня стали свидетелями Фестиваля лимузинов. Горожане могут не только посмотреть на эти транспортные средства, но и пообщаться с их владельцами, а также фотографироваться с машинами.

Местом проведения Фестиваля лимузинов в Барнауле стал Парк спорта А. Смертина. Мероприятие стартовало в 12:00. Оно проходит в формате выставки и автопробега по улицам города.

В рамках Фестиваля лимузинов в Барнауле прошел конкурс. По его итогам были выбраны счастливчики, которых прокатили на необычных машинах. Начало автопробега запланировано на 16:00. Он затронет центр столицы Алтайского края. По словам организаторов мероприятия, такой фестиваль ранее не проводился ни в Барнауле, ни во всей России.