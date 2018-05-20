Скучающий по бабушке вежливый ростовский водитель украсил милыми рюшками автобус

Сегодня, 17:35

В Ростове-на-Дону появился автобус, который способен растрогать пассажиров. Водитель машины уютно и необычно украсил свою кабину, и его творение стало достоянием общественности.

Жительница Ростова-на-Дону по имени Анастасия сняла на видео кабину автобуса и опубликовала его в своем блоге. Сюжет стал предметом обсуждений в социальных сетях и освещается в местных СМИ. В кадре видна кабина автобуса, украшенная яркими шторками и рюшками.

По мнению пользователей соцсетей, украшение автобуса ассоциируется у них с домом бабушки в деревне. Ведь нередко пенсионерки украшают свое жилище скатертями и занавесками в подобном стиле. В своей публикации горожанка обратила внимание на вежливость шофера.

Уточним, что героем видеоролика горожанки стал водитель автобуса маршрута №85. По словам жительницы Ростова, находиться в транспортном средстве приятно не только из-за уюта в нем, но и из-за чистоты в машине. По мнению пользователей соцсетей, шофер мог украсить свое рабочее место таким образом из-за тоски по бабушке, или ради положительных эмоций, как для себя, так и для пассажиров.