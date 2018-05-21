Опубликован ТОП-10 самых надёжных премиальных кроссоверов

Сегодня, 05:00

Сотрудники организаций Consumer Reports и JD Power регулярно публикуют рейтинги наиболее надёжных автомобилей, беря за основу отзывы автовладельцев. Недавно эксперты составили ТОП премиальных кроссоверов и внедорожников.

Десятое место досталось Porsche Macan, который обе компании признали неплохим вариантом. Японский Lexus RX, который лидирует по уровню спроса в своём классе, смог занять девятую строчку в рейтинге.

Отметим, что другая модель японской компании – Lexus NX – была признана ещё более надёжной. На строчку выше расположился Buick Encore, сумевший заработать наивысшую оценку у экспертов Consumer Reports. На шестом месте оказался немецкий BMW X5, следующие две позиции также заняли модели баварской марки, а именно компактные кроссоверы BMW X3 и BMW X1.

Открывает ТОП-3 самых надёжных SUV немецкий Audi Q5, а «серебро» получил Audi Q3. Больше всего положительных отзывов собрал японский премиальный кроссовер Acura RDX, благодаря чему он смог занять первое место.