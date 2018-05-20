В Воронеже мешавшая ремонту «ГАЗель» оказалась замурована асфальтом

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В Воронеже на ул. Героев Стратосферы сотрудникам не удалось закончить ремонт работы из-за припаркованной «ГАЗели». Водителя авто дорожники наказали заблокировав колеса свежим асфальтом.

Несмотря на то, что на участке дороге был срезан асфальт, водитель оставил свою «ГАЗель», которая стала мешать укладке новой дороги. Поскольку авто мешало работе, дорожники решили наказать владельца. Колеса машины обложили свежим асфальтом, что не позволит сдвинуться с места.

Фото опубликовали в сети и жители Воронежа неоднозначно отреагировали на ситуацию. Были те, кто стали на сторону дорожников и считают это справедливым наказанием. А также были сторонники водителя, которые уверены, что у владельца «ГАЗели» были срочные дела.

Часть пользователей иронично прокомментировали событие отметив, что таким образом дорожники проявили заботу и теперь авто точно не укатится. А один из пользователей смеясь сообщил, что ремонтники просто завидуют, что у них нет такого авто.