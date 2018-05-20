BMW опубликовали видео-тизер нового купе 8-Series M850i

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Официальная презентация нового BMW 8-Series M850i в кузове купе должна состояться 15 июня. Немецкий автопроизводитель опубликовал тизерное видео, на котором продемонстрировал новинку в динамике.

В основу купе BMW 8-Series M850i легла платформа гоночного авто M8 GTE. Йос Ван Эс, руководитель отдела шасси, уточнил, что в базе новинка получит фирменную систему полного привода Xdrive, а стабилизацию поперечной устойчивости можно будет установить дополнительно.

Представители BMW утверждают, что 8-Series M850i 2018 модельного года получила динамические характеристики спорткара Porsche 911. Под капот купе получило битурбинный восьмицилиндровый двигатель с отдачей в 530 «лошадей». В результате модель лишится проблемного мотора N63 с перегревом турбин.

Ранее компания BMW сообщила, что в конце года состоится презентация еще одной модели внедорожника BMW Х5.