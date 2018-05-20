Составлен ТОП-10 самых популярных японских кроссоверов в РФ

Сегодня, 16:45

Аналитики агентства «Автостат Инфо» определили, какие японские модели класса SUV пользовались наибольшей популярностью в России. Рейтинг базируется на данных по продажам за первые три месяца текущего года.

Первое место в ТОП-10 самых продаваемых в РФ кроссоверов и внедорожников японских брендов заняла Toyota RAV4. Выбор на такой модели в первом квартале остановили 6 262 россиянина, что на 9,7% меньше, чем годом ранее.

Второе место заполучил Nissan X-Trail, который за отчётный период разошёлся тиражом в 4 960 единиц против 3 880 авто, проданных годом ранее. На третьей строчке рейтинга оказался ещё один кроссовер от Nissan – Qashqai. Его продажи в январе-марте составили 4 591 автомобиль.

Четвёртую и пятую позиции разделили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander с результатами в 4 398 и 4 308 реализованных машин соответственно. Во вторую половину ТОП-10 самых востребованных японских кроссоверов/внедорожников вошли Toyota Land Cruiser (3 275 ед.), Nissan Terrano (2 864 ед.), Mitsubishi Pajero Sport (1 741 ед.), Lexus NX (1 629 ед.) и Lexus RX (1 525 ед.).