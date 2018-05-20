Во время фестиваля DRIFT FEST «семерка» унизила иномарки

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19 мая в Воронеже стартовал фестиваля DRIFT FEST и первый этап Открытого кубка Черноземья по дрифту. В первый день запоминающимся стал дрифт «Семерки» без ошибок, которая превзошла выступления всех тюнингованных иномарок.

Дрифт признан видом спорта, во время которого водитель использует управляемый занос на максимально возможной скорости и угла к траектории прохождения поворотов. В первый день фестиваля, который проходил на стоянке ТРЦ Сити-парк «Град», выступило много участников.

Самым запоминающимся событием первого дня Открытого кубка Черноземья по дрифту стало выступление именного отечественной модели ВАЗ-2107, которой управлял достаточно юный водитель Владислав Сазонов. Владелец «семерки» прошел всю трассу с поворотами без единого замечания жюри, а также оставил на месте все конусы.

После каждого заезды «семерку» приводила в порядок бригада инженеров. ВАЗ-2107 своим идеальным дрифтом буквально унизил соперников на тюнингованных иномарках. Отметим, что соперники на иностранных авто либо цепляли конусы, либо вылетали с трассы.