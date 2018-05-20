Mercedes-Maybach S-Klasse показал рост реализации на российском рыке

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Эксперты-аналитики агентства «АВТОСТАТ» подвели итог по продажам новых автомобилей Mercedes-Maybach S-Klasse за первые три месяца 2018 года. Судя по статистике, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, реализация автомобиля увеличилась на 31,4%.

Россиянами был куплен 201 экземпляр Mercedes-Maybach S-Klasse за первый квартал текущего года. Доля модели от всей реализации класса составила 60%. На сегодняшний день, популярность автомобилей семейства Luxury, однако продажи Mercedes-Maybach S-Klasse только увеличиваются.

Модель оценена в 8 700 000 рублей за базовую комплектацию, и 14 300 000 в топовом исполнении. Большинство автомобилей (80%) нашли своих покупателей в Москве, где было реализовано 158 машин. Напомним, максимальная комплектация Mercedes-Maybach S-Klasse оснащена 12-цилиндровой силовой установкой объемом 6 литров, способной генерировать 630 лошадиных сил.