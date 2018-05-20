В Ростовской области умельцы показали "плавучую Ниву"

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Умельцы из Ростовской области превратили отечественную "Ниву" в автомобиль, которому не страшны водные преграды. Видео с тестирования «непотопляемой» машины был опубликован в социальной сети.

На видеозаписи видно, как "Нива" уверенно продвигается по существенной глубине и не тонет. Ростовских автолюбителей не пугает даже «дополнительное оснащение» салона – довольно немалое количество воды.

Модернизированная ВАЗ-2121 "Нива" проехала свою дистанцию без особых проблем. Один из комментаторов отметил, что хотя отечественный автомобиль уже давно не новинка, все его способности и возможности до сих пор остаются не изученными. Стоит отметить, что плавучая "Нива" интересует не только Ростовских автолюбителей. Недавно в Воронеже на боковой части ВАЗ-2121 заметили шалу, обозначающую глубину. Для внедорожника «лужецой» стала глубина в 60 см, а «экстрим» начинается со 140 см.