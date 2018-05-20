Тюнинговый кроссовер Tesla Model X готов к бездорожью‍

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Delta 4×4 предлагает для полностью электрического кроссовера Tesla Model X новый пакет доработок. Отметим, что тюнеры из этого ателье специализируются на модификации внедорожников.

Несмотря на то, что Tesla Model X, по словам мастеров, теперь готов покорять бездорожье, автомобиль не получил значительных доработок. Электромобиль оснастили 20-дюймовыми эксклюзивными дисками колёс и специальными шинами. В остальном он сохранил прежнюю внешность, включая двери типа «крылья чайки».

Желающим оснастить свой кроссовер Tesla Model X новыми колёсами от Delta 4×4 придётся заплатить 3 900 евро, что в пересчёте по текущему курсу составляет 285 000 рублей. Тюнеры также оставили без изменений техническую «начинку» модели.

Отметим, Tesla Model X уже в базовой версии 75D оснащается двумя моторами – по одному на каждую ось, а также аккумулятором на 75 кВт/ч. Версия 90D может похвастаться более ёмкой батареей – 90 кВт/ч.

Суммарная отдача силовой установки «топового» варианта Tesla Model X P90D достигает 772 лошадиных сил. Такой кроссовер по динамике сопоставим со спорткаром, на разгон до 100 км/ч с места ему нужно всего 3,8 секунды.