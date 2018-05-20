Маск рассказал подробности о двухмоторной Tesla Model 3

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Илон Маск, основатель компании Tesla, раскрыл свежие подробности о двухмоторном варианте Tesla Model 3, а также поделился впечатлениями о поездке на такой машине. Об этом бизнесмен написал в постах в своём Twitter.

Господин Маск сообщил, что полноприводной Tesla Model 3 на разгон до 96 км/ч потребуется всего 3,5 секунды, а её предельная скорость движения составляет 250 км/ч. Автомобиль способен проезжать без подзарядки до 500 км. Свои впечатления от поездки на таком электрокаре топ-менеджер назвал «потрясающими».

Илон Маск отметил, что стоимость Tesla Model 3 со всеми опциями, кроме автопилота, составляет 78 000 долларов, что примерно соотносится с ценником BMW M3. Однако Tesla, по его словам, обладает лучшей управляемостью, на 15% быстрее и способна обогнать все модели своего класса на треке.

Полноприводная модификация получит по одному двигателю на каждую колёсную ось. Примечательно, что первый мотор отвечает за впечатляющие динамические характеристики, а второй обеспечивает как можно больший запас хода.

Стоит напомнить, что на днях в интернет попало видео, где запечатлено, как кроссовер Tesla Model X буксирует пассажирский самолёт весом более 120 тонн.