Сегодня, 13:32

Правительство Москвы выделит 7 млрд. рублей на создание беспилотных автомобилей для производственных целей. Запуск производства автономных транспортных средств будет осуществляться в рамках соглашения между правительством Москвы и ЗАО «Рено Россия». Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

По условиям соглашения, заключенного сроком на три года, правительство вложит 7 млрд. рублей государственных средств в увеличение производства автопредприятия на 20%, а автопроизводитель, во своей стороны, обеспечит выпуск соответствующих объемов и запустит производство беспилотного вида транспорта для производственных целей.

«В рамках соглашения планируется дальнейшее расширение модельного ряда, в том числе запуск беспилотных автомобилей, которые могут использоваться на производстве», - сказал Ефимов.

Ожидается, что готовую машину выпустят уже через два года.