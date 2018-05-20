Опубликован ТОП-10 моделей, провалившихся на авторынке США

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Авторынок США только на первый взгляд кажется простым, на деле у американцев своеобразные запросы. Эксперты вспомнили десять моделей, которые создавались специально для Штатов, но так и не смогли покорить этот рынок.

Гибридный Lexus HS 250h появился, когда японцам захотелось выпустить просторный и роскошный автомобиль. В компании рассчитывали, что машина станет хитом в США, однако покупатели сочли, что места в салоне всё ещё мало, а цена слишком высока.

Казалось бы, практичная и экономичная Toyota T100 – именно то, что надо для влюблённых в пикапы американцев. Однако для своего сегмента автомобиль оказался слишком маленьким. Кроме того, он не предлагался с мотором V8.

Кросс-купе Acura ZDX задумывалось как конкурент BMW X6. Модель получила привлекательный дизайн, а ценник не был завышенным, но продержаться на рынке ей удалось всего четыре года.

Компактный пикап Subaru Baja стал довольно известным провалом марки, которая рассчитывала реализовывать по 24 000 таких машин в год, но продала всего 40 000 авто с 2002 по 2006 год.

Сразу после выхода совместного детища Volkswagen и Fiat-Chrysler – Volkswagen Routan – журналисты отметили, что машина объединила высокий расход топлива минивэнов FCA и скучный дизайн VW.

Кроме того, американский рынок пытались покорить и потерпели неудачу Suzuki XL7, Nissan Murano CrossCabriolet, Chrysler TC by Maserati, Peugeot 505 и Yugo GV.