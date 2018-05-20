FAW начнёт продажи трёх новых кроссоверов в России в 2018 году

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Китайская компания FAW запустит на российском рынке продажи трёх кроссоверов до конца 2018 года. Один из них будет рестайлинговым автомобилем, а два других окажутся абсолютно новыми машинами.

В июле российские автолюбители смогут купить обновлённый FAW Besturn X80 в трёх вариантах исполнения. В моторном отсеке модели разместится 142-сильный бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра, который сочетается с «механикой» или автоматической трансмиссией.

Осенью на рынок выйдет субкомпактная модель D60, а до конца декабря начнутся продажи FAW Besturn X40. В компании считают, что последняя модель имеет все шансы на успех, поэтому проведут серьёзную подготовку к её выходу на российский рынок.

Согласно подсчётам агентства «АВТОСТАТ», с начала года россияне купили 416 новых авто FAW, что в три раза выше прошлогоднего показателя. Наибольшим спросом в модельном ряду компании пользовался Besturn X80, доступный по цене от 999 000 рублей.

Представители FAW считают, что популярность этого автомобиля обусловлена отличным соотношением цены и качества. Главными конкурентами кроссовера являются Chery Tiggo 5 и DongFeng AX7.