Во Владивостоке состоялась однодневная выставка ретро-мобилей

Частная компания LimoClub представила свою коллекцию раритетных автомобилей на однодневной выставке во Владивостоке. В коллекции собраны автомобили популярные в 1960-1970 годах машины.

По словам организаторов выставки, на подобных автомобилях в 70-е ездили рок-звезды. Публике Владивостока были представлены такие модели как AC Cobra, Buick Le Sabre и Pontiac Bonneville. Все автомобили выпущены не позже 1965 года.

Выставка ретро-мобилей во Владивостоке стала частью акции «ночь музеев». Владельцам такие эксклюзивные модели достались с молотка. На аукционах разных городов США модели были куплены за 50 000 75 000 долларов. Во время выставки организаторы сообщили, что точной информации о том, ездили ли на этих автомобилях известные звезды не предоставлено, но в 1960-1970 годах, знаменитости выбирали именно такие машины.