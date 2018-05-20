В Саранске УАЗ "Патриот" превратили в асфальтоукладчик

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В Саранске, столице Республики Мордовия, работники дорожных служб нестандартно подошли к укатыванию асфальта. Для этого процесса был привлечён российский внедорожник УАЗ «Патриот».

«Дорожники» Саранска выкручиваются как могут в условиях нехватки техники. Их фантазии хватило даже на то, чтобы воспользоваться автомобилем УАЗ «Патриот» при укатывании асфальта, хотя данная модель предназначена как раз для езды по бездорожью, а не проведения ремонта дорог.

Необычные дорожные работы в Саранке сняла на видео местная жительница. После того, как ролик попал в сеть, он быстро разлетелся по разным сообществам для автомобилистов. В воронежском паблике видео было опубликовано с подписью: «Как тебе такое Илон Маск? Укатывают асфальт УАЗиком. Ремонт дорог который мы заслужили».

Пользователи соцсетей удивились, как работникам не жалко шины. Один из комментаторов отметил, что так в Саранске готовятся к проведению Чемпионата мира по футболу-2018.