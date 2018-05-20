Ford выпустил фургон MS-RT Transit Custom для ралли

Сегодня, 10:37

Компания Ford показала публике фургон MS-RT Transit Custom, разработанный с участием команды WRC M-Sport. Пока раллийный автомобиль продаётся только в Великобритании по цене от 32 995 фунтов стерлингов (около 2 760 000 рублей).

Основой для новинки послужил обычный Ford Transit Custom. Доработанная модель отличается модернизированными бамперами, вмонтированными в фальшрадиаторную решётку «противотуманками», пересмотренными дверными порогами и колёсными арками. Помимо этого, стильная машина получила иной диффузор спереди, новый задний спойлер и 18-дюймовые диски Anthracite OZ Racing с шинами Hankook Ventus S1 Evo 103 XL.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым двигателем TDCi мощностью 168 лошадиных сил, который сочетается с механической или автоматической трансмиссией на шесть скоростей. Новый Ford MS-RT Transit Custom также примечателен спортивной выхлопной системой и амортизаторами Eibach.

Модель доступна как с длинной, так и с короткой колёсной базой. Покупатели могут выбирать между фургоном с 2- или 3-местной кабиной и 6- или 5-местным микроавтобусом. В салоне разместились спортивный руль, фирменные коврики и сидения, обитые кожей и замшей.