В Италии остановят производство бюджетных автомобилей Fiat

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Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles уже в июне этого года прекратит выпускать массовые модели Fiat в Италии. По словам представителей компании, предприятие сконцентрируется на сборке премиальных автомобилей.

В следующем месяце сборку бюджетных моделей FCA перенесут в Польшу. Соответствующее решение содержится в новом плане развития компании, который гендиректор Серджио Маркионне официально должен представить 1 июня.

Инсайдеры сообщают, что выпуск кроссоверов Maserati и Jeep наладят в Помильяно и Турине, а сборка Alfa Romeo Mito там будет остановлена. Отметим, что в Турине уже сегодня выпускают Maserati Levante. Производить Alfa Romeo Panda планируется на польском заводе компании.

Уточняется, что подобные перемены являются частью новой стратегии, главные цели которой – увеличение продажи марки Jeep, а также максимально безболезненный переход от дизельных двигателей к гибридным установкам, который планируется осуществить до 2022 года. Кроме того, в 2020 году выпустят электрокар Maserati Alfieri.