Умелец из Омска превратил «Москвич» в гоночное авто стоимостью 1 млн рублей

Сегодня, 07:00

Житель Омска Геннадий Серебрянский переделал старый «Москвич-400» в гоночную машину, которая получила название «Иной». Умелец оснастил автомобиль мотором от военного грузовика и подготовил к участию в дрэг-рейсинге.

Геннадий Серебрянский является авиамехаником по специальности. Мужчина решил превратить свой «Москвич» в автомобиль для участия в гонках на 402 м. В ходе доработки «Москвич» лишился задних дверей, а его передние двери стали шире. Помимо этого, мастер оснастил машину печкой, габаритными огнями, «поворотниками» и панорамным люком от Mercedes-Benz. Геннадий собрал автомобиль у себя дома во дворе.

«Иной» получил под капот могучий 4,3-литровый двигатель V8, которым ранее оснащался ГАЗ-66. Чтобы установить такой мотор на «Москвич» омичу пришлось переделать машину. Так, бензобак и радиатор оказались в багажнике.

Автомобиль был окрашен при помощи кисточки. Геннадий пояснил, что это отличительная черта рэт-рода: машина должна выглядеть старой. Также «Иной» получил козырёк над лобовым стеклом, стартер и переключатель зажигания.

Хотя стандартная стоимость такой модели достигает 1 000 000 рублей, владелец готов продать свой доработанный «Москвич-400» за 800 000 рублей в связи с тем, что машину пока так и не удалось зарегистрировать в Госавтоинспекции.