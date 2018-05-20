В апреле на 14% вырос спрос на авто Nissan в России

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Аналитики продолжают мониторинг продаж иностранных автомобилей в России. Согласно исследования в апреле в стране на 14% вырос спрос на японские авто Nissan до 5 620 реализованных единиц.

Автоэксперты представили данные продаж а. По результатам первых четырех месяцев автобренд Nissan оказался седьмым, среди всех автопроизводителей в России. Продажи марки составили 23 704 единицы, что на 5% выше прошлогодних показателей. Кроме того, компания заняла долю в 4,3%.

Наибольшей популярностью в России пользуется кроссовер Nissan Qashqai. В прошлом месяце продажи составили 1 565 единиц, что на 4% выше показателей апреля 2017 года. Немного уступает еще один кроссовер Nissan X-Trail. Спрос на модель вырос на 6% до 1 520 авто.

Ранее в штате Аризона состоялась выставка Overland Expo WEST, во время которой Nissan представили новую версию внедорожника Petrol. Речь идет о модификации Armada Mountain Patrol, которая предназначена для экстремального отдыха.