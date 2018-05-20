Эксперты назвали ТОП-10 самых проблемных кроссоверов

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Сейчас многие автомобилисты пересаживаются на кроссоверы и внедорожники, даже если не выезжают на бездорожье. Покупатели надеются, что такие машины более надёжные, однако иногда они приносят немало проблем.

В модельном ряду Mazda преимущественно надёжные машины, однако Mazda CX-9 стала исключением. Хозяева такого кроссовера сталкивались с низкой прочностью кузова, плохой шумоизоляцией и неполадками электроники.

Модели Fiat-Chrysler занимают последние строчки в рейтингах надёжности. Многие разочаровались в Jeep Cherokee KL из-за некачественных деталей и проблем с трансмиссией. Немецкий Audi Q7 также имеет ряд недостатков, несмотря на высокую стоимость. Речь идёт о проблемах с тормозной системой и некоторыми опциями.

Техническая составляющая Dodge Durango довольно надёжная, однако нередко случаются поломки мультимедийного центра, навигатора и другой электроники. Модель Jeep Wrangler считается одной из лучших в своём классе, когда речь заходит о езде по бездорожью. Вместе с тем владельцам такого автомобиля приходится терпеть шумы, скрипы и трески.

Не слишком удачным оказался Nissan Pathfinder R52 последней генерации в связи с дефектами силовой части, салона и кузова. Владельцы японского кроссовера Infiniti QX60 жаловались на проблемы с двигателем, шум в салоне и низкое качество окраски. Также в ТОП-10 самых проблемных SUV вошли Jeep Grand Cherokee, Fiat 500L и Audi Q5.