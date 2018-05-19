Двойник Вина Дизеля ездит на грузовике ЗИЛ по Воронежу

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В Воронеже местные автомобилисты заметили ЗИЛ, которым управлял мужчина, невероятно похожий на американского актёра Вина Дизеля. После того, как снимок попал в сеть, некоторые усомнились в его подлинности.

Воронежцев поразил «Вин Дизель», разъезжающий по городу за рулём грузовика ЗИЛ. В интернете мнения касательно опубликованной фотографии разделились. Некоторые из горожан заподозрили, что снимок был обработан в фотошопе, либо на стекле машины размещена наклейка. Однако большинство воронежцев сошлись на мнении, что в столице Черноземья появился двойник знаменитого актёра.

«Вообще один в один, может дублером у Вина поработает», – написал один из комментаторов.

Другие горожане пошутили, что сам Вин Дизель решил посетить Воронеж: «Новый "Форсаж" приехали снимать», «Четкий Дизель на достойном авто», «Просто в Воронеже круче, чем в штатах жить, да и зарплата на ЗИЛу хорошая, это вам не на спорткарах гонять».