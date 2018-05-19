Рассеянных пешеходов решили спасать надписями на асфальте

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В Москве на асфальте перед пешеходными переходами появились предупреждающие надписи, которые напоминают рассеянным людям о необходимости снять наушники и посмотреть по сторонам. Власти города рассчитывают, что такое нововведение поможет сократить число ДТП.

Надписи с обращениями к пешеходам были нанесены на улице Широкая. По словам московских водителей, здесь часто происходят аварии. Пока на улицах можно увидеть только три различных призыва: «Снимите наушники», «Посмотрите по сторонам» и «Возьмите ребёнка за руку». Они появились на 14 столичных переходах. Эксперты проследят, снизится ли аварийность на данных участках.

«На данных пешеходных переходах были случаи наезда на пешеходов, мы надеемся, что надписи привлекут внимание пешеходов и сделают их переход более безопасным», – отметил замруководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.

По словам прохожих, подобные граффити бросается в глаза разве что на окраинах, а в центре их никто не заметит, поскольку надписи слишком мелкие и похожи на рекламу или объявление. Однако на некоторых действуют подобные призывы.

Также в будущем планируется наносить фразы для водителей. В борьбе с нарушителями, которые наезжают или вовсе паркуются на пешеходном переход помогут и новые камеры с обзором в 360 градусов.