Рассеянных пешеходов решили спасать надписями на асфальте

В Москве на асфальте перед пешеходными переходами появились предупреждающие надписи, которые напоминают рассеянным людям о необходимости снять наушники и посмотреть по сторонам. Власти города рассчитывают, что такое нововведение поможет сократить число ДТП.
Надписи с обращениями к пешеходам были нанесены на улице Широкая. По словам московских водителей, здесь часто происходят аварии. Пока на улицах можно увидеть только три различных призыва: «Снимите наушники», «Посмотрите по сторонам» и «Возьмите ребёнка за руку». Они появились на 14 столичных переходах. Эксперты проследят, снизится ли аварийность на данных участках.
По словам прохожих, подобные граффити бросается в глаза разве что на окраинах, а в центре их никто не заметит, поскольку надписи слишком мелкие и похожи на рекламу или объявление. Однако на некоторых действуют подобные призывы.
Также в будущем планируется наносить фразы для водителей. В борьбе с нарушителями, которые наезжают или вовсе паркуются на пешеходном переход помогут и новые камеры с обзором в 360 градусов.