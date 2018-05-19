Обратная сторона моста: В Кубани готовятся к пробкам на дороге в Крым

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что регион готовится к большим заторам на трассе, ведущей в Крым. Чтобы обеспечить максимально комфортную поездку на полуостров, вдоль дороги будут оборудованы места отдыха.

Напомним, что 16 мая открылся Крымский мост, который позволит жителям России без парома добираться на полуостров. Мост был открыт со значительным опережением графика и в первый час его испытало более тысячи авто. На Кубани уверены, что это станет причиной больших пробок на трассе в Крым.

Во время Совета по безопасности Кубани, губернатор сообщил, чтобы справиться с критической ситуацией необходимо установить торговые точки и места отдыха для туристов вдоль дороги. Ответственным за оборудование трассы назначена администрация края и районов, в который расположилась дорога.

Отмечается, что трасса ведущая в Крым в Краснодарском крае находится на стадии разработки, поэтому строительство начнется только в следующем году. Помимо того, что направление в Крым популярно летом, причиной пробок также становятся ремонтные работы.