ТОП-10 исчерпавших себя моделей, которые вскоре уйдут с авторынка

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Главной причиной ухода с авторынка для моделей является низкий спрос, который не позволяет окупить затрат на производство. Специалисты составили ТОП-10 исчерпавших себя моделей, который производители вскоре уберут с рынка.

Отметим, что низким спросом могут пользоваться как устаревшие модели, так и достаточно новые, которые не оправдали ожидания покупателей. Первым претендентом на уход с рынка стал Audi R8. Автобренд не планирует выпуск «заряженной» версии в третьем поколении. Тройку замыкает еще две модели Audi – TT Roadster и A5 Cabriolet.

В первой пятерке ТОП-10 оказались также Buick LaCrosse и BMW 3-Series Gran Turismo, которые потеряли популярность из-за спроса на кроссоверы. Отмечается, что последняя модель также потеряла часть покупателей, поскольку сильно выделяется из модельной линейки бренда. Следом в рейтинге исчерпавших себя моделей оказались поистине устаревшие Chevrolet Impala и Chevrolet Sonic., за ними идут малоизвестные Chevrolet Spark и Chevrolet Volt.

Наконец, замыкают ТОП-10 исчерпавших себя моделей, который производители вскоре уберут с рынка Mercedes-Benz SLC и Volkswagen Beetle. Отметим, что последний участвовал в скандале с испытанием низкого уровня выбросов «безвредных» дизельных двигателей на обезьянах.