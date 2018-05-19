Составлен ТОП-10 брендов по продажам авто с механической КПП

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С января по март нынешнего года российские автолюбители, согласно подсчётам аналитиков агентства «АВТОСТАТ», купили 165 500 легковых машин без пробега, оснащённых механической коробкой передач. Такие автомобили занимают долю в 45% от общего объема рынка.

Первое место по продажам авто с механической трансмиссией в России сохраняет «АвтоВАЗ». Так, в первом квартале дилеры реализовали 71 000 автомобилей LADA с таким типом трансмиссии. На второй позиции в рейтинге разместился Renault благодаря 24 200 реализованным машинам с «механикой». Замкнула ТОП-3 компания KIA, которая продала в России 12 400 автомобилей с МКПП.

Далее следуют бренды Hyundai и Skoda, чьи продажи достигли 9 800 и 7 100 авто соответственно. Кроме того, при покупке легковых машин с механической коробкой передач россияне часто останавливают выбор на немецком бренде Volkswagen (6 800 ед.), американском Chevrolet (6 600 ед.), японском Nissan (6 200 ед.), а также Datsun (4 500 ед.) и УАЗ (3 800 ед.).

Напомним, ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» обнародовали рейтинг марок с самыми высокими продажами автомобилей, оснащённых автоматической трансмиссией, на которые приходится 55% от всего рынка.