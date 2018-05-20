В конкурсе Drive for Design победил дизайн Jeep Wrangler DJ 2030 года

Сегодня, 04:00

В США прошел традиционный конкурс Drive for Design, который организовало дизайнерское подразделение FCA. Победителем стал студент высшей школы Дизайна и Архитектуры Эдуард Крет со своим проектом Jeep Wrangler DJ 2030 года.

На конкурсе было представлено множество эскизов будущих поколений флагманских моделей. Заданием Drive for Design 2018 года стал внедорожный Jeep Wrangler 2030 модельного года. Эдуард Крет представил наилучший эскиз. Внедорожник Jeep Wrangler DJ получил ряд элементов будущего, однако студенту удалось сохранить фирменные элементы актуального поколения.

На месте решетки радиатора у Jeep Wrangler DJ 2030 года появился цифровой дисплей. По контуру кузова Крет разместил люминесцентную светящуюся полосу. Благодаря эскизу студент выиграл две недели интенсивного курса дизайна в вузе Лоренс Технолоджикал, а также возможность поработать с сотрудниками FCA.

Серебро получила Эмили Брайсон, которая учится в той же школе, с проектом Jeep Wrangler Victus. Третье место досталось студенту высшей школы Канизиус Джиньо Соу с Wrangler в кузове кросс-купе.