Новый роскошный кроссовер BMW X8 появится на рынке в 2020 году

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Баварскими машиностроителями начата разработка нового роскошного кроссовера BMW X8. При этом, производитель еще не показал официально товарную версию вседорожника X7. Инсайдерские данные указывают на то, что «восьмерка» появится в продаже в первом полугодии 2020 года.

Недавно СМИ сообщали о том, что баварцы только думают о том, чтобы разработать кроссовер BMW X8. Производитель должен был конкретизировать свою позицию относительно нового проекта к концу текущего года, однако по данным инсайдеров, уже сейчас ясно, что вседорожнику дают «зеленый свет», на что обратил внимание сайт Motor1.

По неподтвержденной информации, новый BMW X8 должен стать совершенно новым автомобилем, а не купеобразной версией модели X7, как это было с X3 и X4 или X5 и X6. Слухи гласят, что «восьмерка» станет самым дорогим кроссовером баварского производителя. Автомобиль должен получить 4- и 5-местный салон. Также вероятно появление трехрядной версии вседорожника.

Информация о новом BMW X8 пока не рассекречивается. Нет даже предположительных данных об оснащении и внешней составляющей машины. На фоне современных трендов, автомобиль может стать гибридом или электрокаром.