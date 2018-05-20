Новый кроссовер FAW Jumpal D80 доберётся до дилерских центров в августе

Сегодня, 05:00

Представители китайской компании FAW раскрыли сроки запуска продаж нового кроссовера Jumpal D80, презентация которого состоялась на Пекинском автосалоне-2018. Первые серийные машины появятся у дилеров в августе этого года.

Под капотом FAW Jumpal D80 разместился 143-сильный турбированный агрегат TD200 рабочим объёмом 1,2 литра (204 Нм крутящего момента). В тандеме с двигателем может работать 5-диапазонная механическая трансмиссия или 6-ступенчатый «робот».

Автомобиль предложат только с передним приводом. В длину кроссовер будет достигать 4 500 мм, ширина составит 1 835 мм, а высота – 1 700 мм. Размер колёсной базы равен 2 700 мм, клиренс – 198 мм.

Новый Jumpal D80 оснащается 2-зонной климатической системой, электронным ручным тормозом, системой стабилизации, датчиками давления в шинах, парктроником, камерой кругового видеообзора, панорамной крышей с люком и мультимедийным комплексом.

Новинке предстоит конкурировать с популярными корейскими моделями Kia Sportage и Hyundai Tucson. Китайский производитель также объявил предварительные цены на Jumpal D80 – от 80 000 до 130 000 юаней, что в пересчёте составляет 776 000-1 262 000 рублей.