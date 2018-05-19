19 мая в Волжском пройдет чемпионат России по автозвуку

Сегодня, 12:37

В субботу, 19 мая, в Волжском в паре возле пл. Ленина пройдет первый этап чемпионата России по автозвуку. Участие в соревновании примет более 100 авто, которые в 8:00 прошли регистрацию, а в 10:00 построились для выставки.

Чемпионат России по автозвуку предполагает мощность аппаратуры до 150 децибел, стоит отметить, что взлетающий самолет выдает 145 децибел. В 8:00 все желающие зарегистрировали свои автомобили. Отметим, что в Волжский приехали авто из Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Ставропольской и Саратовской областей.

В 10:00 началась выставка участников с мощной аудиосистемой, а в 12:00 стартовали испытания звука. Отмечается, что участникам необходимо продемонстрировать не только силу звука. Важным критерием стало качество воспроизводимого звука, а также уникальность оформления. Чемпионат России по автозвуку включает в себя восемь дисциплин.

Организаторы первого тура соревнований по силе звука отмечают, что после состязаний пройдет развлекательная программа, а также зрители смогут получить призы за участие в конкурсах.