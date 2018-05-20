Mercedes-Benz начнет сборку электромобилей во Франции

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Немецкий Daimler собирается запустить на автозаводе в городе Амбах, Франция, производство полностью электрических моделей под брендом Mercedes-Benz. В проект планируется инвестировать 500 млн евро, пишет агентство Reuters.

В настоящее время на предприятии в Амбахе выпускают модели Smart, которые оснащаются и электрическими, и бензиновыми силовыми агрегатами. За прошлый год на нём собрали свыше 80 000 машин. Компания намерена расширить и переоснастить эти производственные мощности перед запуском сборки новых компактных электрокаров.

По словам Макруса Шэфера, директора по производству Mercedes-Benz, автозавод Smart во Франции станет частью мировой сети по выпуску компактных моделей, в которой ключевая роль отведена немецкому предприятию в Раштатте.

Электрическая новинка от Mercedes-Benz сможет навязать конкуренцию Tesla Model 3. Добавим, что автоконцерн Daimler планирует наладить производство и начать продажи свыше 10 электромобилей уже к 2022 году. Напомним, Mercedes-Benz начал выпускать обновлённый внедорожник G-Class в Австрии.