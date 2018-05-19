Kolumbus запускает в Норвегии медленный и невместительный беспилотный автобус

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В Норвегии местная компания Kolumbus запускает платные рейсовые автобусы, оснащенные функциями беспилотного управления. Справедливости ради отметим, что подобным транспортным средствам разрешили передвигаться с некоторыми ограничениями.

Как пишет зарубежное издание Carcoops, у норвежской Kolumbus возникли сложности из-за того, что в стране автономным моделям запрещено ездить по дорогам общего пользования. В связи с этим компании пришлось нанимать водителей безопасности, которые будут сидеть за рулём, а в случае непредвиденный обстоятельств смогут управлять транспортом.

Помимо этого, правительство Норвегии запретило беспилотным автобусам Kolumbus передвигаться со скоростью более 7,5 мили в час или 12 км/ч. В социальных сетях пользователи отметили, что автобус будет в три раза медленнее легкоатлета Усейна Болта, который является восьмикратным олимпийским чемпионом.

Также автономные Kolumbus одновременно смогут перевозить не более шести пассажиров. Примечательно, что салон такого автобуса оборудован десятью посадочными местами.