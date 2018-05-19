Porsche: Предзаказ авто временно остановлен

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Клиенты временно не смогут оформить заказ на модели Porsche, однако производитель предварительно обеспечил запас авто дилерам. Предзаказ на весь модельный ряд компании пришлось остановить из-за нового экологического стандарта WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

В сентябре в силу вступает новый экологический стандарт WLTP, поэтому производителям необходимо будет пройти новую сертификацию своих авто. Компания Porsche остановила предзаказ, чтобы доработать свои авто, которые будут соответствовать новому экостандарту.

Чтобы избежать недостатка машин на складах, производитель Porsche заранее выпустил большее количество авто каждой модели. Примечательно, что такой тактикой компании обычно пользуются при переходе от одного поколения к другому.

Напомним, что на данный момент действует NEDC (New European Driving Cycle), который предполагает только лабораторные испытания. Новый WLTP более жесткий, поскольку тестирование количества вредных выбросов будут проводить во время движения авто. Это позволит замерить реальные показатели, а также предотвратить фальсификацию данных.